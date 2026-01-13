Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 14 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 05:30-09:00; 12:30–19:30

1.2 05:30–09:00; 12:30-16:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30–12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00–12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 09:00–12:30; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 09:00–10:00; 12:30–19:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля не призначили на посаду міністра енергетики, а ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова – на посаду міністра оборони. Верховна Рада 13 січня провалила обидва голосування.