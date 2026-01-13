Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 14 січня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 05:30-09:00; 12:30–19:30
1.2 05:30–09:00; 12:30-16:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30–12:30; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00–12:30; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-05:00; 09:00–12:30; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:00; 09:00–10:00; 12:30–19:00; 23:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
