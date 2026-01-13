Live

Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік

Суспільство 21:41   13.01.2026
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 14 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 05:30-09:00; 12:30–19:30
1.2 05:30–09:00; 12:30-16:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00–16:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30–12:30; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00–12:30; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:00; 10:00–12:30; 19:30–22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-05:00; 09:00–12:30; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:00; 09:00–10:00; 12:30–19:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля не призначили на посаду міністра енергетики, а ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова – на посаду міністра оборони. Верховна Рада 13 січня провалила обидва голосування.

Читайте також: Морози тривають: прогноз погоди у Харкові та області на 14 січня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік
13.01.2026, 21:41
Двоє людей загинули в укритті “Нової пошти”, туди вдарила ракета – Синєгубов
Двоє людей загинули в укритті “Нової пошти”, туди вдарила ракета – Синєгубов
13.01.2026, 11:05
Катався на санчатах біля дому: хлопчик поранений на Харківщині через удар БпЛА
Катався на санчатах біля дому: хлопчик поранений на Харківщині через удар БпЛА
13.01.2026, 19:59
Удар по терміналу «Нової пошти» в Коротичі: як ліквідовували наслідки (фото)
Удар по терміналу «Нової пошти» в Коротичі: як ліквідовували наслідки (фото)
13.01.2026, 19:28
“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина
“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина
13.01.2026, 20:10
Морози тривають: прогноз погоди в Харкові та області на 14 січня
Морози тривають: прогноз погоди в Харкові та області на 14 січня
13.01.2026, 20:32

Новини за темою:

12.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік
11.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 січня – графік
11.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 січня – графік
06.01.2026
Низка електричок на Харківщині змінять графік руху наприкінці січня
02.01.2026
Як сьогодні, 2 січня, відключатимуть світло на Харківщині – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 21:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на середу, 14 січня.".