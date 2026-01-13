Live

Морози тривають: прогноз погоди в Харкові та області на 14 січня

Погода 20:32   13.01.2026
Олена Нагорна
У середу, 14 січня, у Харкові та області – без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів морозу, вдень – від 8 до 10 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – 7-12 нижче за нуль.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

Нормою для 14 січня є середньодобова температура 2,6 градуса морозу. Мінімальна температура – ​​26,6 з позначкою «мінус» – була у 1972 році, максимум у цей день термометри показали у 1955-му – 6,9 тепла.

Як повідомлялося, 11 січня Харків та область накрив циклон. За добу випало 16,5 міліметра опадів. А загалом висота снігового покриву сягнула 16 сантиметрів. Як повідомила «Об’єктиву» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова, востаннє подібна погода на Харківщині була у грудні 2018 року. 

Автор: Олена Нагорна
Морози тривають: прогноз погоди в Харкові та області на 14 січня
