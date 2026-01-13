Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января

В среду, 14 января, в Харькове и области – без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 14 до 16 градусов мороза, днем – от 8 до 10 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – 7-12 ниже нуля.

Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.

Нормой для 14 января является среднесуточная температура в 2,6 градуса мороза. Минимальная температура – 26,6 с отметкой «минус» – была в 1972 году, максимум в этот день термометры показали в 1955-м – 6,9 тепла.

Как сообщалось, 11 января Харьков и область накрыл циклон. За сутки выпало 16,5 миллиметров осадков. А в целом высота снежного покрова достигла 16 сантиметров. Как сообщила «Объективу» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова, в последний раз подобная погода в Харькове была в декабре 2018 года.

