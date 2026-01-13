Live

Более 97 тысяч учеников вернулись к обучению в Харькове после зимних каникул

Общество 16:44   13.01.2026
Виктория Яковенко
Второй семестр 2025/2026 учебного года стартовал в Харькове 12 января.

По данным Харьковского горсовета, обучение начали 97,4 тысячи школьников.

«Онлайн-обучением охвачено 78,4 тыс. учеников. В смешанном формате образовательный процесс организован в 19 безопасных образовательных локациях, в частности, в оборудованных помещениях на шести станциях метрополитена, в шести противорадиационных укрытиях и семи подземных школах. В таком формате учатся почти 19 тыс. детей, что составляет 33,3% от общего количества школьников, находящихся в Харькове», — отметили в мэрии.

В первый день семестра посещаемость учебных занятий составила 83%. Кроме того, в первый учебный день медработники школ провели профилактические осмотры детей.

В горсовете добавили, что в Харькове организован подвоз учеников по 30 маршрутам.

«Безопасные образовательные локации и пищеблоки, где осуществляется приготовление блюд, оснащены генераторами, что позволяет обеспечить бесперебойную работу даже в случае отсутствия энергоснабжения», — рассказали в мэрии.

Читайте также: Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
