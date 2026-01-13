Более 97 тысяч учеников вернулись к обучению в Харькове после зимних каникул
Второй семестр 2025/2026 учебного года стартовал в Харькове 12 января.
По данным Харьковского горсовета, обучение начали 97,4 тысячи школьников.
«Онлайн-обучением охвачено 78,4 тыс. учеников. В смешанном формате образовательный процесс организован в 19 безопасных образовательных локациях, в частности, в оборудованных помещениях на шести станциях метрополитена, в шести противорадиационных укрытиях и семи подземных школах. В таком формате учатся почти 19 тыс. детей, что составляет 33,3% от общего количества школьников, находящихся в Харькове», — отметили в мэрии.
В первый день семестра посещаемость учебных занятий составила 83%. Кроме того, в первый учебный день медработники школ провели профилактические осмотры детей.
В горсовете добавили, что в Харькове организован подвоз учеников по 30 маршрутам.
«Безопасные образовательные локации и пищеблоки, где осуществляется приготовление блюд, оснащены генераторами, что позволяет обеспечить бесперебойную работу даже в случае отсутствия энергоснабжения», — рассказали в мэрии.
Читайте также: Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 97 тысяч учеников вернулись к обучению в Харькове после зимних каникул», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 16:44;