Live

Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове

Общество 13:22   13.01.2026
Виктория Яковенко
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Накануне, 12 января, в Харькове прошло заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы – прохождение периода морозов и готовности служб к возможным вызовам, связанным с низкими температурами и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

В пресс-службе горсовета рассказали, что мэр Харькова Игорь Терехов поручил создать подобные штабы в каждом районе Харькова. По его словам, это позволит активнее и результативнее реагировать на вызовы, связанные с морозами и обстрелами.

Также городской голова отметил необходимость максимального взаимодействия с бизнесом в вопросах поддержки города в сложный период.

«Вы как главы районов и руководители штабов должны слышать бизнес и его инициативы. Бизнес – это тоже харьковчане, они так же хотят помогать. Поэтому если кто-то из предпринимателей готов поддержать пункты обогрева, оказать материальную помощь или ресурсы — принимайте эти предложения и идите навстречу. И так же оперативно решайте все проблемы бизнеса, которые могут возникать из-за вражеских обстрелов и холода в эти дни», — обратился Терехов.

Кроме того, главам районных штабов поставили задачу поддерживать активную коммуникацию с коллегами из других городов и районов. В частности, предоставлять всю возможную информационную помощь обращающимся и одновременно собирать и анализировать практики других регионов.

Также мэр провел несколько разговоров со своими коллегами из других городов Украины. Он поделился харьковским опытом быстрого преодоления энергетических и других кризисов, которые могут возникать в морозные дни и связанные с вражескими обстрелами.

Читайте также: До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
Новости Харькова – главное 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
13.01.2026, 14:10
Два человека погибли в укрытии «Новой почты», туда ударила ракета – Синегубов
Два человека погибли в укрытии «Новой почты», туда ударила ракета – Синегубов
13.01.2026, 11:05
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
Взрывы в Харькове ночью 13 января: два человека погибли и еще пять пострадали
13.01.2026, 01:56
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
13.01.2026, 07:20
Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»
Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»
13.01.2026, 09:37
«Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском 📹
«Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском 📹
13.01.2026, 14:38

Новости по теме:

12.01.2026
11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов
11.01.2026
Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили
11.01.2026
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
10.01.2026
Удары по Харькову и Лозовой, готовятся к метели — итоги 10 января
10.01.2026
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 13:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 12 января, в Харькове прошло заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.".