Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове

Накануне, 12 января, в Харькове прошло заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы – прохождение периода морозов и готовности служб к возможным вызовам, связанным с низкими температурами и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

В пресс-службе горсовета рассказали, что мэр Харькова Игорь Терехов поручил создать подобные штабы в каждом районе Харькова. По его словам, это позволит активнее и результативнее реагировать на вызовы, связанные с морозами и обстрелами.

Также городской голова отметил необходимость максимального взаимодействия с бизнесом в вопросах поддержки города в сложный период.

«Вы как главы районов и руководители штабов должны слышать бизнес и его инициативы. Бизнес – это тоже харьковчане, они так же хотят помогать. Поэтому если кто-то из предпринимателей готов поддержать пункты обогрева, оказать материальную помощь или ресурсы — принимайте эти предложения и идите навстречу. И так же оперативно решайте все проблемы бизнеса, которые могут возникать из-за вражеских обстрелов и холода в эти дни», — обратился Терехов.

Кроме того, главам районных штабов поставили задачу поддерживать активную коммуникацию с коллегами из других городов и районов. В частности, предоставлять всю возможную информационную помощь обращающимся и одновременно собирать и анализировать практики других регионов.

Также мэр провел несколько разговоров со своими коллегами из других городов Украины. Он поделился харьковским опытом быстрого преодоления энергетических и других кризисов, которые могут возникать в морозные дни и связанные с вражескими обстрелами.