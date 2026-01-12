До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января

Во вторник, 13 января, в Харькове и области — без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов мороза, днем — от 8 до 10 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 13-18 градусов мороза, днем — 6-11 мороза.

Нормой для 12 января является среднесуточная температура в 2,6 градуса мороза. Минимальная температура — 25,5 с отметкой «минус» — была в 1950 году, максимум в этот день термометры показали в 2007-м — 5,9 тепла.

Как сообщалось, 11 января Харьков и область накрыл циклон. За сутки выпало 16,5 миллиметров снега. А в целом высота снежного покрова достигла 16 сантиметров. Как сообщила «Объективу» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова, в последний раз подобная погода в Харьковской области была в декабре 2018 года. Все службы региона перешли на усиленный режим работы, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Только на трассы в области вывели более ста единиц техники. За сутки, по данным Службы восстановления, использовали почти 3 тысячи тонн различных противообледенительных смесей. В мэрии доложили, что 12 января город расчищали 200 единиц техники и почти 2 тысячи работников «Дорремстроя».