Понад 97 тисяч учнів повернулись до навчання в Харкові після зимових канікул
Другий семестр 2025/2026 навчального року стартував у Харкові 12 січня.
За даними Харківської міськради, навчання почали 97,4 тисяч школярів.
«Так, онлайн-навчанням охоплено 78,4 тис. учнів. У змішаному форматі освітній процес організовано в 19 безпечних освітніх локаціях, зокрема в облаштованих приміщеннях на шести станціях метрополітену, у шести протирадіаційних укриттях та семи підземних школах. У такому форматі навчаються майже 19 тис. дітей, що становить 33,3% від загальної кількості школярів, які перебувають у Харкові», – зазначили у мерії.
У перший день семестру відвідуваність навчальних занять становила 83%. Крім того, у перший навчальний день медпрацівники шкіл провели профілактичні огляди учнів.
У міськраді додали, що в Харкові організовано підвезення учнів за 30 маршрутами.
«Безпечні освітні локації та харчоблоки, де здійснюється приготування страв, оснащені генераторами, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу навіть у разі відсутності енергопостачання», – розповіли у мерії.
13 Січня 2026 в 16:44