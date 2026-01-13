Live

Понад 97 тисяч учнів повернулись до навчання в Харкові після зимових канікул

Суспільство 16:44   13.01.2026
Вікторія Яковенко
Понад 97 тисяч учнів повернулись до навчання в Харкові після зимових канікул

Другий семестр 2025/2026 навчального року стартував у Харкові 12 січня.

За даними Харківської міськради, навчання почали 97,4 тисяч школярів.

«Так, онлайн-навчанням охоплено 78,4 тис. учнів. У змішаному форматі освітній процес організовано в 19 безпечних освітніх локаціях, зокрема в облаштованих приміщеннях на шести станціях метрополітену, у шести протирадіаційних укриттях та семи підземних школах. У такому форматі навчаються майже 19 тис. дітей, що становить 33,3% від загальної кількості школярів, які перебувають у Харкові», – зазначили у мерії.

У перший день семестру відвідуваність навчальних занять становила 83%. Крім того, у перший навчальний день медпрацівники шкіл провели профілактичні огляди учнів.

У міськраді додали, що в Харкові організовано підвезення учнів за 30 маршрутами.

«Безпечні освітні локації та харчоблоки, де здійснюється приготування страв, оснащені генераторами, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу навіть у разі відсутності енергопостачання», – розповіли у мерії.

Читайте також: Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові

