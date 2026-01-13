Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили
Бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля не назначили на должность министра энергетики, а экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова — на должность министра обороны. Верховная Рада провалила оба голосования.
Как сообщает «Экономическая правда», за назначение Шмыгаля проголосовали 210 депутатов — этого недостаточно, ведь было необходимо более 226 голосов. Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что только 150 голосов дали депутаты от «Слуги народа».
«В «Слугах народа» за назначение не голосовала «группа Павлюка». Это такая неофициальная группа, которая известна тем, что работает в интересах бизнесмена Ильи Павлюка. Насчитывает где-то несколько десятков депутатов», — пояснил Гончаренко.
Кроме того, за назначение Федорова депутаты отдали 206 голосов из 226 необходимых.
Таким образом, оба чиновника потеряли прежние должности, но не получили новых.
«То есть, у нас теперь нет ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации», — констатировал Гончаренко.
По его информации, 14 января Рада будет повторно голосовать за назначения Федорова и Шмыгаля.
Как сообщала МГ «Объектив», 13 января Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны и Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.
