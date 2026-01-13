Громкие кадровые решения: Рада уволила Малюка, Шмыгаля и Федорова

Сегодня, 13 января, Верховная Рада Украины голосовала за ряд важных кадровых решений.

В частности, на заседании приняли отставкк министра обороны Дениса Шмыгаля. Такое решение поддержали 265 народных депутатов, сообщает нардеп Олесий Гончаренко.

Также Верховная Рада поддержала увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины. «За» проголосовали 270 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после этого решения внес проект постановления о назначении Федорова на министра обороны.

Кроме этого, уволили Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Такое решение поддержали 235 народных депутата.

«Банкова утром нагнула слуг, согнанных на комитет нацбезопасности всех, кто туда годами не ходил. Пришел даже Давид Арахамия сам лично, чтобы их голосами вернуться к пересмотру своего решения по представлению президента об отставке главы СБУ Василия Малюка и поддержал это представление. Никаких аргументов о необходимости такой отставки или неэффективности главы СБУ не прозвучало. Но 12 слуг – за. Интересно, какая их мотивация была в этот раз? Что ж, очередной тест на минимальную субъектность зеленого несубъектного, аморфного Совета. Выборы «новых лиц» – это была большая ошибка 2019 года. Понимаю, многим это трудно признать, но результаты правления слуг ежедневно ощущают на себе вся страна», — прокомментировала нардеп Ирина Геращенко.

Как голосовали фракции за этот вопрос, показал нардеп Ярослав Железняк.

Отметим, что накануне 12 января нардеп Гончаренко информировал, что комитет нацбезопасности не поддержал решение об отставке главы СБУ Малюка. Однако утром 13 числа уже отметил: «комитет по нацбезопасности передумал и все же рекомендовал Раде поддержать отставку Малюка».