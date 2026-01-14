Сувора зима: як розпізнати переохолодження і чого робити категорично не можна

Цього року зима суворіша, ніж багато попередніх, констатували в Мінздоров’я. І наголосили: знати, як зігрітися – недостатньо, необхідно розуміти, як діяти, коли переохолодження (холодова травма) вже сталося.

Що, крім низької температури, може спричинити переохолодження?

висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 – +8 °С, але при високій вологості може викликати у людини холодову травму);

вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

хронічні захворювання/надмірна втома у людини;

вживання алкоголю;

приналежність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до впливу низьких температур через особливості теплообмінних процесів організму);

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Як запідозрити та розпізнати переохолодження?

Перша стадія. З’являються озноб, слабкість, втома та сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів та «гусяча шкіра».

Друга стадія. Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість перетворюється на розлад свідомості.

Третя стадія. Придушення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново допомогти — без цього людина може померти.

Як надати домедичну допомогу у разі переохолодження:

Переконайтеся, що вам, постраждалому та іншим нічого не загрожує.

Перейдіть самі та перемістіть постраждалу людину в тепле приміщення.

Заспокойте людину, поясніть подальші дії.

Зателефонуйте за номером «103» та дотримуйтесь вказівок диспетчера.

Зніміть з постраждалого холодний або вологий одяг, дайте йому теплий безалкогольний напій.

Важливо: не розтирайте шкіру і не занурюйте руки та ноги у гарячу воду.

Накрийте людину термопокривалом або ковдрою та будьте поруч до приїзду медиків.

Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте за номером «103».

Якщо постраждалий знепритомнів і не подає ознак життя, почніть серцево-легеневу реанімацію та продовжуйте її до приїзду медиків.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.