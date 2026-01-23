«Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода

Уже на следующей неделе в Украине спадут сильные морозы. Температуру с отметкой «плюс» жители Харьковщины будут наблюдать в среду, 28 января.

Синоптик Наталья Диденко сообщает: циклоны с атмосферными фронтами наступают, холод растворяется, а оттепель с «плюсами» наступает.

«В ближайшие выходные эта эпохальная встреча, носителей высокого и низкого атмосферного давления, состоится на территории Украины. Поэтому будет одновременно с остатками проходящих холодов, но уже и по новым тенденциям, то есть со снегом, мокрым снегом, порывистым ветром восточных направлений», — прогнозирует Диденко.

По ее данным, 24-25 января в Украине периодически будет снег и мокрый снег.

«26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0+5 градусов, в южной части до +3+7, в Крыму до +7+12 градусов», — добавила синоптика.

В Региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что 27 января на Харьковщине днем ​​будет от 1 до 6 градусов мороза. А уже в среду, 28 числа, жители наконец-то будут наблюдать плюсовую температуру – днем ​​прогреется до 3 градусов тепла. Ночи еще будут морозные, но не столь сильно.