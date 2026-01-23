Live

«Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода

Общество 13:09   23.01.2026
Виктория Яковенко
«Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода

Уже на следующей неделе в Украине спадут сильные морозы. Температуру с отметкой «плюс» жители Харьковщины будут наблюдать в среду, 28 января.

Синоптик Наталья Диденко сообщает: циклоны с атмосферными фронтами наступают, холод растворяется, а оттепель с «плюсами» наступает.

«В ближайшие выходные эта эпохальная встреча, носителей высокого и низкого атмосферного давления, состоится на территории Украины. Поэтому будет одновременно с остатками проходящих холодов, но уже и по новым тенденциям, то есть со снегом, мокрым снегом, порывистым ветром восточных направлений», — прогнозирует Диденко.

По ее данным, 24-25 января в Украине периодически будет снег и мокрый снег.

«26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0+5 градусов, в южной части до +3+7, в Крыму до +7+12 градусов», — добавила синоптика.

В Региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что 27 января на Харьковщине днем ​​будет от 1 до 6 градусов мороза. А уже в среду, 28 числа, жители наконец-то будут наблюдать плюсовую температуру – днем ​​прогреется до 3 градусов тепла. Ночи еще будут морозные, но не столь сильно.

Читайте также: Почасовые, аварийные и специальные графики: разницу объяснили в облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 23 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
22.01.2026, 21:55
Новости Харькова – главное 23 января: есть пострадавшие, развращение девочки
Новости Харькова – главное 23 января: есть пострадавшие, развращение девочки
23.01.2026, 12:08
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
23.01.2026, 07:37
Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 января 2026: какой праздник и день в истории
23.01.2026, 06:00
Аварийные отключения в Харькове и области: что известно
Аварийные отключения в Харькове и области: что известно
23.01.2026, 08:12
«Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода
«Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода
23.01.2026, 13:09

Новости по теме:

17.01.2026
Атакует «Генерал Мороз»: обзор фронта (видео)
16.01.2026
Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января
14.01.2026
Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя
09.01.2026
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
31.12.2025
Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Ожидается ощутимое потепление»: когда на Харьковщине будет плюсовая погода», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 января 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже на следующей неделе в Украине спадут сильные морозы. Температуру с отметкой «плюс» жители Харьковщины будут наблюдать в среду, 28 января.".