Атакует «Генерал Мороз»: обзор фронта (видео)

Чрезвычайная ситуация ​​в энергетике Украины, враг бьет по критической инфраструктуре Харькова, как выживают люди в Купянске. О главных событиях, связанных с войной, в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

У врага нет значительных успехов на фронте Харьковской области. Более того – Силы обороны завершают зачистку Купянска. Флаг Украины уже подняли над зданием городского совета. Кадры с места свидетельствуют о контроле на земле. По сообщениям Института изучения войны, российские «Z-блоггеры» призывают военных прекратить практику «флаговтыков». По данным Генштаба ВСУ, количество атак оккупантов в Харьковской области несколько снизилось. Аналитики DeepState откорректировали карту фронта, отметив точечные продвижения российских войск в Волчанске и на Боровском направлении, возле села Лозовая. В то же время, корпус «Хартия» сообщил об отражении попытки штурма на севере от Харькова. На Липцевском направлении уничтожили около 70 шедших в атаку захватчиков.

<br />

Враги дождались «Генерала Мороза»

Оккупанты дождались «поддержки», на которую рассчитывали с первых дней полномасштабного вторжения. Речь идет о так называемом «Генерале Морозе». Именно низкие зимние температуры в России склонны считать своим военным преимуществом. Хотя исследование этого мифа говорит о том, что на погоду в империи в основном полагались в защите, но не в нападении. Как бы там ни было – идея «заморозить Украину», а до того – еще и «заморозить Европу» постоянно не давала покоя российским пропагандистам и политикам. И нынешний январь дал захватчикам шанс проверить свой козырь. Пока нужно признать, что некоторых успехов врагу удалось достичь. Для этого понадобились сотни миллиардов долларов и около четырех лет массированных и прицельных ударов по украинской энергетике.

«Справиться с чрезвычайной ситуацией, которая есть в энергетике сейчас из-за российских ударов и жесткой зимней погоды. Много, видим, сделано, в частности, в Харькове. Там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше. Очень мало сделано в столице. Даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправить. Должны быть решения. Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике», – сказал в одном из своих вечерних обращений на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский.

Уже на следующий день после этих слов президента россияне сосредоточились на терроре Харькова и ударили по энергетике города.

«Враг цинично атаковал наш один из энергетических объектов. Достаточно серьезные он получил повреждения, получило повреждения соответствующее оборудование. Все службы сконцентрированы и работают, прежде всего, на ликвидацию последствий, чтобы удержать энергетическую ситуацию и теплоснабжение для жителей города Харькова», — объяснял в пятницу, 16 января, начальник ХОВА Олег Синегубов.

А в субботу, 17 января, по критической инфраструктуре Харькова «прилетело» снова. Мэр Игорь Терехов тем временем заявил: верит в харьковских коммунальщиков и энергетиков, которые не раз доказывали, что могут работать в сверхтяжелых условиях. «Мы готовились к разным сценариям», — отметил мэр Харькова.

Синегубов спрогнозировал: отключения электричества на Харьковщине, даже по почасовым графикам, станут более длительными – по 6-8 часов в сутки. Их обещают максимально проводить днем, чтобы не оставлять людей без света ночью. Тем временем харьковские энергетики объясняют: к почасовым отключениям могут добавиться и аварийные. И в этом большая разница.

«Хотя эти отключения и носят название «графики», это перечень нашего оборудования, который мы должны выключать после поступления команды от диспетчеров Укрэнерго. Это делается для того, чтобы сохранить работоспособность объединенных энергосистем. Поэтому сказать, когда они будут введены и отменены, мы не можем. Потребителям нужно быть готовыми, что это может произойти в любой момент», – пояснил начальник управления информационной политики Харьковоблэнерго Владимир Скичко.

В Украине уже ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Как наиболее трудную определяют ситуацию в столице. Киев особенно жестоко атаковали в течение декабря и начале января. Удары на фоне морозов повлекли отключение отопления, системы пришлось сливать, чтобы не замерз теплоноситель и не разорвало коммуникации в домах.

Среди регионов, где также непростая ситуация, президент Зеленский назвал Днепропетровскую область (конкретно Днепр и Кривой Рог); Запорожье, Сумы и Чернигов. В некоторых регионах изменят требования к комендантскому часу, чтобы люди могли и ночью выйти на улицу и добраться до пунктов несокрушимости. На Харьковщине пока комендантский оставили без изменений.

Выживание в Купянске

Как выживать месяцами без электричества и отопления, хорошо знают жители Купянска. По данным районной военной администрации, в разбитом городе остаются около 470 человек. В основном – пожилые, но есть и жители помладше.

«Они занимают подвальные помещения, в том числе те, которые раньше обустраивали под пункты несокрушимости или под пункты обогрева. Соответственно, там були и буржуйки, и были определенные запасы воды. Насколько они сейчас используются, трудно сказать. Но понимаем, что люди, безусловно, такие помещения используют, и там находятся во время таких обстрелов и этой погоды», — поделился начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

В последнее время купянчане гораздо активнее соглашаются на эвакуацию, отметил Канашевич. Поэтому эвакуируют всех, до кого удается добраться. В последнее время такие возможности увеличились. Пресс-служба корпуса «Хартия» сообщила, что зачистку города завершают совместно с тактической группировкой «Купянск».

«Их (оккупантов) там остается несколько десятков, ну давайте, если брать максимальную оценку, то где-то от 50 до 80. Хотя, возможно, уже и меньше. И выбывает где-то по несколько человек – до пяти человек в сутки. То есть можем спрогнозировать определенное завершение за некоторый период», — считает спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Над разбитым зданием городского совета Купянска на днях уже подняли украинский флаг. И это не такой «флаговтык», как практикуют россияне. «Хартия» продемонстрировала видео боевых действий на земле, на котором очевиден контроль Сил обороны. Это подтверждают также осинтеры Института изучения войны, исследовавшие последние кадры из Купянска.

Оскол замерз: что это дает врагу

Попытки деблокировать своих застрявших в Купянске штурмовиков продолжают оккупанты. По данным обозревателя «Информационного сопротивления» Константина Машовца, для этого российские войска хотят прорваться вдоль восточного берега Оскола. Река замерзла, что позволяет перемещаться с одного берега на другой. Однако в ВСУ уверяют: такие движения происходят вне Купянска.

«Если брать непосредственно сам город Купянск, то там просто украинцы на обоих берегах реки Оскол. Поэтому там россияне не переправляются, за неимением россиян непосредственно в городе. Но если брать севернее, там, где россияне пытаются проводить какие-то активные действия и перегруппировки, да, там они переправляются. Река, к сожалению, сейчас замерзла», – сказал Трегубов.

Время от времени захватчики пытаются проникнуть в Купянск через Голубовку – село на севере, на берегу Оскола. Однако успехов нет, свидетельствует Машовец. По его оценке, украинские войска достаточно плотно блокируют продвижение врага на севере. Аналитик прогнозирует: оккупанты сосредоточат усилия на попытке захватить восточную часть Купянского района – на левом берегу реки. Пока украинские войска крепко там держат рубеж Кучеровка – Петропавловка, что очень усложняет противнику выполнение этой задачи.