Атакує “Генерал Мороз”: огляд фронту (відео)

Надзвичайна ситуація в енергетиці України, ворог б’є по критичній інфраструктурі Харкова, як виживають люди у Куп’янську. Про головні події, що пов’язані з війною, в Харківській області – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Ворог не має значних успіхів на фронті на Харківщині. Щобільше, Сили оборони завершують зачистку Куп’янська. Прапор України вже підняли над будівлею міської ради. Кадри з місця свідчать про контроль на землі. За повідомленнями Інституту вивчення війни, російські “Z-блогери” закликають військових припинити практику “прапоровтиків”. За даними Генштабу ЗСУ, кількість атак окупантів у Харківській області дещо знизилася. Аналітики DeepState відкоригували мапу фронту, зазначивши точкові просування російських військ у Вовчанську та на Борівському напрямку, біля села Лозова. Водночас корпус “Хартія” повідомив про відбиття спроби штурму на півночі від Харкова. На Липцівському напрямку знищили близько 70 загарбників, що йшли в атаку.

<br />

Вороги дочекалися “Генерала Мороза”

Окупанти дочекалися підтримки, на яку розраховували з перших днів повномасштабного вторгнення. Мова про так званого “Генерала Мороза”. Саме низькі зимові температури в Росії схильні вважати своєю воєнною перевагою. Хоча дослідження цього міфу говорить про те, що на погоду в імперії здебільшого покладалися в захисті, але не в нападі. Хай там як – ідея “заморозити Україну”, а до того – ще й “заморозити Європу” постійно не давала спокою російським пропагандистам і політикам. І нинішній січень дав загарбникам шанс випробувати свій козир. Наразі треба визнати, що деяких успіхів ворогу вдалося досягти. Для цього знадобилися сотні мільярдів доларів і майже чотири роки масованих і прицільних ударів по українській енергетиці.

“Впоратися з надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду. Багато, бачимо, зроблено, зокрема, в Харкові. Там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз усе це терміново виправляти. Повинні бути рішення. Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці”, – сказав в одному зі своїх вечірніх звернень цього тижня президент України Володимир Зеленський.

Уже на наступний день після цих слів президента росіяни зосередилися на терорі Харкова – та вдарили по енергетиці міста.

“Ворог цинічно атакував наш один з енергетичних об’єктів. Досить серйозних він зазнав ушкоджень, зазнало ушкоджень відповідне обладнання. Наразі всі служби сконцентровані та працюють, перш за все, на ліквідацію наслідків, щоб втримати енергетичну ситуацію і теплопостачання для мешканців міста Харкова”, – пояснював у п’ятницю, 16 січня, начальник ХОВА Олег Синєгубов.

А в суботу, 17 січня, по критичній інфраструктурі Харкова “прилетіло” знову. Мер Ігор Терехов тим часом заявив: вірить у харківських комунальників та енергетиків, які неодноразово доводили, що можуть працювати у надважких умовах. “Ми готувалися до різних сценаріїв”, – зазначив мер Харкова.

Синєгубов спрогнозував: відключення електрики на Харківщині, навіть за погодинними графіками, стануть тривалішими – по шість – вісім годин на добу. Їх обіцяють максимально проводити вдень, щоб не залишати людей без світла вночі. Тим часом харківські енергетики пояснюють: до погодинних відключень можуть додатися й аварійні. І в цьому велика різниця.

“Хоч ці відключення і мають назву “графіки”, але це перелік нашого обладнання, який ми повинні вимикати після надходження команди від диспетчерів “Укренерго”. Це робиться для того, щоб залишити працездатність об’єднаних енергосистем. Тому сказати, коли вони будуть введені та скасовані, ми не можемо. Споживачам треба бути готовими, що це може наступити в будь-який момент”, – пояснив начальник управління інформаційної політики Харківобленерго Володимир Скічко.

В Україні вже запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Як найважчу визначають ситуацію у столиці. Київ особливо жорстоко атакували протягом грудня та початку січня. Удари на тлі морозів спричинили відключення опалення, системи довелося зливати, щоб не замерз теплоносій і не розірвало комунікації в будинках.

Серед регіонів, де також непроста ситуація, президент Зеленський назвав Дніпропетровську область (конкретно Дніпро та Кривий Ріг); Запоріжжя, Суми та Чернігів. У деяких регіонах змінять вимоги до комендантської години, щоб люди могли й уночі вийти на вулицю та дістатися пунктів незламності. На Харківщині поки що комендантську залишили без змін.

Виживання в Куп’янську

Як виживати місяцями без електрики та опалення, добре знають жителі Куп’янська. За даними районної військової адміністрації, в розтрощеному місті залишаються близько пів тисячі людей. В основному – літні, але є й жителі молодшого віку.

“Вони займають підвальні приміщення, в тому числі ті приміщення, які раніше облаштовувалися під пункти незламності або під пункти обігріву. Відповідно, там були й буржуйки, й були певні запаси води. Наскільки воно зараз використовується, важко сказати. Але розуміємо, що люди безумовно такі приміщення використовують, і там перебувають під час таких обстрілів і цієї погоди”, – поділився начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Останнім часом куп’янці набагато активніше погоджуються на евакуацію, відзначив Канашевич. Тож евакуюють усіх, до кого можливо дістатися. Останнім часом такі спроможності збільшилися. Пресслужба корпусу “Хартія” повідомила, що зачистку міста завершують спільно з тактичним угрупованням “Куп’янськ”.

“Їх там залишається декілька десятків, ну давайте, якщо брати максимальну оцінку, то десь від 50 до 80. Хоча, можливо вже й менше. І вибуває десь по декілька осіб – до п’яти осіб на добу. Себто можемо спрогнозувати певне завершення за деякий період”, – вважає речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Над розтрощеною будівлею міської ради Куп’янська днями вже підняли український прапор. І це не такий “прапоровтик”, як практикують росіяни. “Хартія” продемонструвала відео бойових дій на землі, на якому очевидний контроль Сил оборони. Це підтверджують також осінтери Інституту вивчення війни, які дослідили останні кадри з Куп’янська.

Оскіл замерз: що це дає ворогу

Спроби деблокувати своїх штурмовиків, які застрягли в Куп’янську, продовжують окупанти. За даними оглядача “Інформаційного спротиву” Костянтина Машовця, для цього російські війська хочуть прорватися вздовж східного берега Осколу. Річка наразі замерзла, що дозволяє переміщуватися з одного берега на інший. Проте в ЗСУ запевняють: такі рухи відбуваються поза межами Куп’янська.

“Якщо брати безпосередньо саме місто Куп’янськ, то там просто українці на обох берегах річки Оскіл. Тому там росіяни не переправляються, за відсутністю росіян безпосередньо в тому місті. Але якщо брати північніше, там де росіяни намагаються проводити якісь активні дії та перегрупування, так, там вони переправляються. Річка, на жаль, зараз замерзла”, – сказав Трегубов.

Час від часу загарбники намагаються проникнути в Куп’янськ через Голубівку – село на півночі, на березі Осколу. Проте успіхів не мають, свідчить Машовець. За його оцінкою, українські війська досить щільно блокують просування ворога на півночі. Аналітик прогнозує: окупанти зосередять зусилля на спробі захопити східну частину Куп’янщини – на лівому березі річки. Наразі українські війська міцно там тримають рубіж Кучерівка – Петропавлівка, що дуже ускладнює противнику виконання цього завдання.