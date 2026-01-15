Машовець: ЗСУ, ймовірно, вибили РФ у Куп’янську біля Молококонсервного заводу

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець зазначив, що наразі противник намагається деблокувати свої штурмові групи, оточені ЗСУ. Для цього ЗС РФ хочуть прорватися вздовж східного берега Осколу.

Тим часом СОУ стримують російських штурмовиків у районі Куп’янського медичного коледжу, Центрального ринку та вулиці Цюрупи, а також надійно закріпились у східній частині міста.

“Очевидно, командування противника припинило масовані спроби прорватися до оточених з боку свого плацдарму на Осколі на північ від міста, хоча і не припинило їх зовсім, розуміючи всю їхню подальшу безперспективність. У цьому сенсі окремі малі піхотні групи противника час від часу все ж таки намагаються проникнути через Голубівку, вздовж річки в межі Куп’янська, проте регулярно не досягають успіху, оскільки українські війська, очевидно, досить «щільно» блокують їхнє просування в північній частині міста”, – зазначив аналітик.

Своєю чергою, росіяни всіма силами прагнуть прорватися пробитися в район Куп’янського мосту через Оскіл, що розташована на сході від Центрального ринку. Саме там знаходиться хоч і оточена, але досить велика піхотна група ворога, пояснив експерт. Також є попередня інформація про те, що українські захисники вибили росіян у районі Молококонсервного заводу та зуміли відкинути супротивника.

“На мій суб’єктивний погляд, противник, мабуть, найближчим часом, у цьому сенсі, зосередить свої зусилля на захопленні саме східної частини Куп’янська, діючи з півночі. Наразі українські війська досить міцно утримують рубіж Кучерівка – Петропавлівка, що дуже ускладнює противнику виконання цього завдання. Тому протягом кількох крайніх днів противник наполегливо намагався (і ймовірно, продовжить намагатися) відтіснити наші війська на південь від нього, діючи у бік Петропавлівки, вздовж дороги від Вільшан та атакуючи позиції ЗСУ у північно-східній частині міста з боку Лимана Першого. Наскільки мені відомо, поки, значних результатів (навіть у тактичному відношенні), на цих напрямках він досягти не зміг”, – додав Машовець.