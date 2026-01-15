Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)
У Харківській облпрокуратурі встановили, що росіяни протягом минулої доби атакували Харківщину БпЛА типу «Герань-2».
За інформацією правоохоронців, напередодні, близько 23:30, ворог ударив по селищу Великий Бурлук. Там пошкоджені будинки та господарські споруди. Обійшлося без постраждалих.
Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок атаки на місці “прильотів” виникли пожежі.
“Внаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади“, – зазначили у ДСНС.
