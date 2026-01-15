Live

Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)

Події 09:24   15.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)

У Харківській облпрокуратурі встановили, що росіяни протягом минулої доби атакували Харківщину БпЛА типу «Герань-2». 

Обстріл Харківщини 15 січня

За інформацією правоохоронців, напередодні, близько 23:30, ворог ударив по селищу Великий Бурлук. Там пошкоджені будинки та господарські споруди. Обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харківщини 15 січня

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок атаки на місці “прильотів” виникли пожежі.

Обстріл Харківщини 15 січня

Внаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 кв.м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади“, – зазначили у ДСНС.

Обстріл Харківщини 15 січня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
