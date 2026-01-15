Стало известно, что выпустили оккупанты на Харьковщину (фото)
В Харьковской облпрокуратуре установили, что россияне в течение минувших суток атаковали Харьковщину БпЛА типа «Герань-2».
По информации правоохранителей, накануне, около 23:30 враг ударил по поселку Великий Бурлук. Там повреждены дома и хозпостройки. Обошлось без пострадавших.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате атаки на месте «прилетов» возникли пожары.
«В результате взрыва загорелся жилой дом на площади более 100 кв.м. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлекались спасатели и техника ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель», – отметили в ГСЧС.
