Стало известно, что выпустили оккупанты на Харьковщину (фото)

Происшествия 09:24   15.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре установили, что россияне в течение минувших суток атаковали Харьковщину БпЛА типа «Герань-2». 

По информации правоохранителей, накануне, около 23:30 враг ударил по поселку Великий Бурлук. Там  повреждены дома и хозпостройки. Обошлось без пострадавших.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате атаки на месте «прилетов» возникли пожары.

«В результате взрыва загорелся жилой дом на площади более 100 кв.м. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлекались спасатели и техника ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель», – отметили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
