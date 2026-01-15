Машовец: ВСУ, вероятно, выбили РФ в Купянске в районе Молококонсервного завода

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что на данный момент противник пытается деблокировать свои штурмовые группы, окруженные ВСУ. Для это ВС РФ хотят прорваться вдоль восточного берега Оскола.

Тем временем СОУ удерживают российских штурмовиков в районе Купянского медицинского колледжа, Центрального рынка и улицы Цюрупы, а также надежно закрепились в восточной части города.

«Очевидно, командование противника прекратило массированные попытки прорваться к окружённым со стороны своего плацдарма на Осколе севернее города, хотя и не прекратило их вовсе, понимая всю их дальнейшую бесперспективность. В этом смысле отдельные малые пехотные группы противника, время от времени, всё же пытаются проникнуть через Голубовку, вдоль реки в пределы Купянска, однако регулярно не достигают успеха, так как украинские войска, очевидно, достаточно «плотно» блокируют их продвижения в северной части города», – отметил аналитик.

В свою очередь, россияне всеми силами стремятся прорваться пробиться в район Купянского моста через Оскол, который находится на востоке от Центрального рынка. Именно там находится, хотя и окруженная, но достаточно большая пехотная группа врага, объяснил эксперт. Также есть предварительная информация о том, что украинские защитники выбили россиян в районе Молококонсервного завода и сумели отбросить противника.

«На мой субъективный взгляд, противник (российские войска), вероятно, в ближайшее время, в этом смысле, сосредоточит свои усилия на захвате именно восточной части Купянска, действуя с севера. На данный момент украинские войска достаточно прочно удерживают рубеж Кучеровка – Петропавловка, что весьма усложняет противнику выполнение этой задачи. Поэтому, в течение нескольких крайних дней противник настойчиво пытался (и вероятно, продолжит пытаться) оттеснить наши войска южнее него, действуя в сторону Петропавловки, вдоль дороги от населенного пункта Ольшаны и атакуя позиции ВСУ в северо-восточной части города со стороны Лимана Первого. Насколько мне известно, пока, значимых результатов (даже в тактическом отношении), по этим направлениям, он добиться не смог», – констатировал Машовец.