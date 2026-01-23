Почасовые, аварийные и специальные графики: разницу объяснили в облэнерго
С 9 января, после масштабного обстрела городов-миллионников, начали применять превентивные меры для сохранения целостности энергосистемы. Для этого вводят графики почасовых отключений (ГПО), графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений (СГАО), отметили в АО «Харьковоблэнерго».
Специалисты объяснили, что ГАО и СГАО применяют ситуативно исходя из необходимости балансировки объединенной энергосистемы Украины.
В частности, по данным энергетиков, графики почасовых отключений распространяются на промышленность, бизнес и потребителей. Об ограничениях информируют заранее.
Аварийные отключения касаются тех же абонентов, однако время на их введение 15 минут, поэтому заранее предупредить энергетики не могут.
А вот специальные графики аварийных отключений, кроме вышеперечисленных абонентов, касаются также критической инфраструктуры и потребителей, покупающих импортируемую э/э. Время на введение таких ограничений составляет вообще три минуты.
«Сегодня графики ограничений – это единственная возможность сохранить энергосистему и не допустить блэкаута. Вместе с тем специалисты энергетической отрасли без остановки работают над восстановлением поврежденного оборудования», — добавили в облэнерго.
