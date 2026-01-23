Погодинні, аварійні й спеціальні графіки: різницю пояснили в «Харківобленерго»

З 9 січня, після наймасштабнішого обстрілу міст-мільйонників, почали застосовувати превентивні заходи для збереження цілісності енергосистеми. Для цього вводять графіки погодинних відключень (ГПВ), графіки аварійних відключень (ГАВ) і спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ), зазначили в АТ «Харківобленерго».

Фахівці пояснили, що ГАВ та СГАВ застосовують ситуативно, виходячи з необхідності балансування обʼєднаної енергосистеми України.

Зокрема, за даними енергетиків, графіки погодинних відключень поширюються на промисловість, бізнес та побутових споживачів. Про обмеження інформують заздалегідь.

Аварійні відключення стосуються тих же абонентів, однак час на їх запровадження 15 хвилин, тож попередити заздалегідь енергетики не можуть.

А от спеціальні графіки аварійних відключень, крім вищеперерахованих абонентів, стосуються також критичної інфраструктури та споживачів, які купують імпортовану е/е. Час на запровадження таких обмежень взагалі складає три хвилини.

«Сьогодні графіки обмежень – це єдина можливість зберегти енергосистему і не допустити блекауту. Разом з тим, фахівці енергетичної галузі без зупинки працюють над відновленням пошкодженого обладнання», – додали в обленерго.