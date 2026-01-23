Live

Погодинні, аварійні й спеціальні графіки: різницю пояснили в «Харківобленерго»

Суспільство 12:28   23.01.2026
Вікторія Яковенко
Погодинні, аварійні й спеціальні графіки: різницю пояснили в «Харківобленерго» Фото: АТ “Харківобленерго”

З 9 січня, після наймасштабнішого обстрілу міст-мільйонників, почали застосовувати превентивні заходи для збереження цілісності енергосистеми. Для цього вводять графіки погодинних відключень (ГПВ), графіки аварійних відключень (ГАВ) і спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ), зазначили в АТ «Харківобленерго».

Фахівці пояснили, що ГАВ та СГАВ застосовують ситуативно, виходячи з необхідності балансування обʼєднаної енергосистеми України.

Зокрема, за даними енергетиків, графіки погодинних відключень поширюються на промисловість, бізнес та побутових споживачів. Про обмеження інформують заздалегідь.

Харьковоблэнерго о графиках
Фото: АТ “Харківобленерго”

Аварійні відключення стосуються тих же абонентів, однак час на їх запровадження 15 хвилин, тож попередити заздалегідь енергетики не можуть.

Харьковоблэнерго о графиках
Фото: АТ “Харківобленерго”

А от спеціальні графіки аварійних відключень, крім вищеперерахованих абонентів, стосуються також критичної інфраструктури та споживачів, які купують імпортовану е/е. Час на запровадження таких обмежень взагалі складає три хвилини.

Харьковоблэнерго о графиках
Фото: АТ “Харківобленерго”

«Сьогодні графіки обмежень – це єдина можливість зберегти енергосистему і не допустити блекауту. Разом з тим, фахівці енергетичної галузі без зупинки працюють над відновленням пошкодженого обладнання», – додали в обленерго.

Читайте також: Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
23.01.2026, 13:09
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
23.01.2026, 09:17
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
23.01.2026, 11:12
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
23.01.2026, 10:16
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
23.01.2026, 09:50

Новини за темою:

22.01.2026
Як 23 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
22.01.2026
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
21.01.2026
Як 22 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Погодинні, аварійні й спеціальні графіки: різницю пояснили в «Харківобленерго»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 12:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 січня, після наймасштабнішого обстрілу міст-мільйонників, почали застосовувати превентивні заходи для збереження цілісності енергосистеми.".