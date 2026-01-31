В Харькове будет до 28° мороза: прогноз погоды на первые дни февраля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на первый день последнего зимнего месяца. И он оправдывает название «лютый».

В Харькове и области в ближайшие сутки не прогнозируют существенных осадков, будет достаточно устойчивый северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 м/с. На дорогах сохранится гололед.

Температура воздуха ночью в Харьковской области будет 15 – 20° мороза, днем ​​12 – 17° мороза. В городе ночью 18 – 20° мороза, днем ​​14 – 16° мороза.

Дальнейший прогноз еще более морозный — в ночь с 1 на 2 февраля ожидают до минус 28°. Настолько же холодно будет ночью со 2 на 3 февраля. А днем показатели будут достигать минус 19°