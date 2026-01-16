Live

Синегубов: накануне РФ атаковала энергетический объект, била и по Харькову

Происшествия 08:52   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил по энергообъекту в Харьковском районе области. 

«В результате обстрела в с. Студенец Оскольской громады пострадала 63-летняя женщина», – отметил Синегубов.

Он также напомнил, что накануне россияне ударили по Слободскому району Харькова.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • пять РСЗО;
  • семь КАБ;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом и авто, в Харьковском – «прилетело» по дому.

«В Изюмском районе повреждены электросети (с. Рассоховатое), 12 частных домов, пять хозяйственных сооружений (с. Оскол), амбулатория, десять частных домов (с. Студенок), в Чугуевском районе поврежден частный дом», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
