Синегубов: накануне РФ атаковала энергетический объект, била и по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил по энергообъекту в Харьковском районе области.

«В результате обстрела в с. Студенец Оскольской громады пострадала 63-летняя женщина», – отметил Синегубов.

Он также напомнил, что накануне россияне ударили по Слободскому району Харькова.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

пять РСЗО;

семь КАБ;

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

два БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом и авто, в Харьковском – «прилетело» по дому.

«В Изюмском районе повреждены электросети (с. Рассоховатое), 12 частных домов, пять хозяйственных сооружений (с. Оскол), амбулатория, десять частных домов (с. Студенок), в Чугуевском районе поврежден частный дом», – добавил Синегубов.