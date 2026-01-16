Синегубов: накануне РФ атаковала энергетический объект, била и по Харькову
Скриншот
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил по энергообъекту в Харьковском районе области.
«В результате обстрела в с. Студенец Оскольской громады пострадала 63-летняя женщина», – отметил Синегубов.
Он также напомнил, что накануне россияне ударили по Слободскому району Харькова.
В течение суток по региону ударило следующее вооружение:
- пять РСЗО;
- семь КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом и авто, в Харьковском – «прилетело» по дому.
«В Изюмском районе повреждены электросети (с. Рассоховатое), 12 частных домов, пять хозяйственных сооружений (с. Оскол), амбулатория, десять частных домов (с. Студенок), в Чугуевском районе поврежден частный дом», – добавил Синегубов.
