Live

Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову

Події 08:52   16.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог ударив по енергооб’єкту в Харківському районі області. 

Внаслідок обстрілу в с. Студенок Оскільської громади постраждала 63-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили по Слобідському району Харкова.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • п’ять РСЗВ;
  • сім КАБ;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та авто, у Харківському – “прилетіло” по будинку.

“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Розсохувате), 12 приватних  будинків, 5 господарчих споруд (с. Оскіл), амбулаторію, 10 приватних будинків (с. Студенок), у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Генштаб: 17 атак росіян утримали ЗСУ на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
16.01.2026, 09:56
Новини Харкова – головне 16 січня: вирували пожежі, удар по енергооб’єкту
Новини Харкова – головне 16 січня: вирували пожежі, удар по енергооб’єкту
16.01.2026, 08:56
Сьогодні 16 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 січня 2026: яке свято та день в історії
16.01.2026, 06:00
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
15.01.2026, 22:05
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
16.01.2026, 07:21

Новини за темою:

13.11.2025
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
21.08.2024
Козача Лопань – знову під ударом: під завалами селищної ради можуть бути люди
13.04.2023
Загинув від артобстрілу: на Куп’янщині ексгумували тіло чоловіка (фото)
21.02.2023
Синєгубов: Внаслідок обстрілу Куп’янська поранення отримав літній чоловік
25.01.2023
На Харківщині у Дворічній внаслідок артобстрілу загинули чоловік і жінка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог ударив по енергооб’єкту в Харківському районі області. ".