Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову
Скриншот
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог ударив по енергооб’єкту в Харківському районі області.
“Внаслідок обстрілу в с. Студенок Оскільської громади постраждала 63-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.
Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили по Слобідському району Харкова.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- п’ять РСЗВ;
- сім КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та авто, у Харківському – “прилетіло” по будинку.
“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Розсохувате), 12 приватних будинків, 5 господарчих споруд (с. Оскіл), амбулаторію, 10 приватних будинків (с. Студенок), у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.
