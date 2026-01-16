Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог ударив по енергооб’єкту в Харківському районі області.

“Внаслідок обстрілу в с. Студенок Оскільської громади постраждала 63-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили по Слобідському району Харкова.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

п’ять РСЗВ;

сім КАБ;

три БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та авто, у Харківському – “прилетіло” по будинку.

“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Розсохувате), 12 приватних будинків, 5 господарчих споруд (с. Оскіл), амбулаторію, 10 приватних будинків (с. Студенок), у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.