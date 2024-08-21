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Козача Лопань – знову під ударом: під завалами селищної ради можуть бути люди

Події 13:28   21.08.2024
Олена Нагорна
Козача Лопань – знову під ударом: під завалами селищної ради можуть бути люди

Окупанти вдень 21 серпня завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району, зруйнувавши адміністративну будівлю, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«На місці працюють підрозділи ДСНС. Попередньо, під завалами будівлі можуть знаходитись люди. Додаткові обставини встановлюються», – пише він.

Будівля селищної ради пошкоджена в Козачій Лопані внаслідок ворожого удару близько 12:15, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, під завалами знаходяться троє людей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдень 21 серпня завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району, зруйнувавши адміністративну будівлю, повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".