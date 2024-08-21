Казачья Лопань — вновь под ударом: под завалами поссовета могут быть люди

Оккупанты днем 21 августа нанесли артиллерийский удар по поселку Казачья Лопань Харьковского района, разрушив административное здание, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«На месте работают подразделения ГСЧС. Предварительно, под завалами здания могут находиться люди. Дополнительные обстоятельства устанавливаются», — пишет он.

Здание поселкового совета повреждено в Казачьей Лопани в результате вражеского удара около 12:15, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, под завалами находятся три человека.