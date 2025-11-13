Live

Водонапорную башню на Харьковщине обстреляли БпЛА: подробности (фото)

Происшествия 12:06   13.11.2025
Виктория Яковенко
Водонапорную башню на Харьковщине обстреляли БпЛА: подробности (фото) Фото: Виктор Коваленко

Сегодня, 13 ноября, в 07:30 оккупанты БпЛА «Гербера» и FPV-дронами атаковали водонапорную башню в селе Лютовка Золочевской громады.

Об этом МГ «Объектив» сообщил глава поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

В результате попадания повреждено насосное оборудование. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением водоснабжения.

удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
удар по водонапорной баште на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко

Напомним, в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли Харьков и четыре населенных пункта области. Враг выпустил на регион пять БпЛА типа «Герань-2», четыре FPV-дрона, тем еще семи БпЛА устанавливают.

Читайте также: Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок

Автор: Виктория Яковенко
