Водонапорную башню на Харьковщине обстреляли БпЛА: подробности (фото)
Фото: Виктор Коваленко
Сегодня, 13 ноября, в 07:30 оккупанты БпЛА «Гербера» и FPV-дронами атаковали водонапорную башню в селе Лютовка Золочевской громады.
Об этом МГ «Объектив» сообщил глава поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
В результате попадания повреждено насосное оборудование. Отмечается, что специалисты работают над восстановлением водоснабжения.
Напомним, в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли Харьков и четыре населенных пункта области. Враг выпустил на регион пять БпЛА типа «Герань-2», четыре FPV-дрона, тем еще семи БпЛА устанавливают.
Читайте также: Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артобстрел, золочевская громада, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Водонапорную башню на Харьковщине обстреляли БпЛА: подробности (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 12:06;