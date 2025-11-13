Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок

В облуправлении ГСЧС рассказали, что получили сообщение о пожаре в Изюме сегодня, 13 ноября, в 08:48.

Спасателям сообщили, что горит квартира на первом этаже трехэтажного дома.

«Во время проведения разведки спасатели обнаружили в задымленном помещении 13-летнего мальчика. Бойцы вынесли ребенка на свежий воздух и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия», – отметили пожарные.

Однако спасти ребенка не удалось. Мальчик умер в карете «скорой» по пути в больницу.

Напомним, утром 13 ноября в пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что в течение суток у спасателей было 25 вызовов. 15 раз сотрудники выезжали тушить пожары. При этом четыре возгорания бушевали из-за российских обстрелов.