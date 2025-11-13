Live

Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок

Происшествия 11:37   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок

В облуправлении ГСЧС рассказали, что получили сообщение о пожаре в Изюме сегодня, 13 ноября, в 08:48.

Спасателям сообщили, что горит квартира на первом этаже трехэтажного дома.

«Во время проведения разведки спасатели обнаружили в задымленном помещении 13-летнего мальчика. Бойцы вынесли ребенка на свежий воздух и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия», – отметили пожарные.

Однако спасти ребенка не удалось. Мальчик умер в карете «скорой» по пути в больницу.

Напомним, утром 13 ноября в пресс-службе облуправления ГСЧС сообщили, что в течение суток у спасателей было 25 вызовов. 15 раз сотрудники выезжали тушить пожары. При этом четыре возгорания бушевали из-за российских обстрелов.

Читайте также: Мужчина, изнасиловавший 13-летнюю, все таки «сядет» на 15 лет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 13 ноября: погибшие от обстрела, фронт
Новости Харькова – главное за 13 ноября: погибшие от обстрела, фронт
13.11.2025, 12:10
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
12.11.2025, 22:07
Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории
13.11.2025, 06:00
«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»
«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»
13.11.2025, 09:43
Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹
Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹
12.11.2025, 21:37
В Карпатах заблудились харьковчанин и его коллега: их спасли ГСЧСники
В Карпатах заблудились харьковчанин и его коллега: их спасли ГСЧСники
13.11.2025, 12:34

Новости по теме:

21.10.2025
Удары по Харькову и области: в ГСЧС сообщили о пожарах из-за «прилетов»
01.09.2025
Двоих детей спасли из огня: утро на Салтовке началось с пожара (фото)
19.07.2025
Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)
03.07.2025
В огне нашли тело мужчины: смертельный пожар в Холодногорском районе Харькова
17.06.2025
Ночью в огне погиб мужчина, еще один получил отравление – пожар в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня из-за пожара в Изюме погиб ребенок», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС рассказали, что получили сообщение о пожаре в Изюме сегодня, 13 ноября, в 08:48.".