За сутки спасатели получили 25 вызовов – что было, рассказали в ГСЧС

Происшествия 07:58   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 13 ноября в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в течение суток у спасателей было 25 вызовов. 15 раз сотрудники выезжали тушить пожары. 

При этом четыре возгорания бушевали из-за российских обстрелов. Так накануне днем враг ударил по центральной части Харькова. Горел склад на территории гражданского предприятия. Огонь охватил 400 квадратных метров.

«Были повреждены рядом расположенные жилые дома и другие постройки. Пожарные оперативно локализовали два очага возгораний, предотвратив дальнейшее распространение пламени, а также спасли двух гражданских людей, оказавшихся заблокированными в собственных квартирах в результате взрывов», – отметили в ГСЧС.

Напомним, 12 ноября первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города. Мэр рассказал, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда». Позже городской голова отметил: в результате ударов есть пострадавшие, повреждены 15 многоэтажек и пять частных домов. Попадание пришлось по автотранспортному предприятию, связанному с гражданскими перевозками. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте «прилета» начался пожар, а под завалами могут быть люди. Также известно о пяти пострадавших.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
