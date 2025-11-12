Live

РФ ударила по автотранспортному предприятию в Харькове, начался пожар

Происшествия 10:38   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов сообщил подробности об утренних ударах РФ по Харькову. 

По его информации, в городе в результате ударов двое пострадавших, повреждены 15 многоэтажек и пять частных домов.

«В Харькове было попадание трех «Шахедов», попадание в промышленное предприятие, никоим образом оно не касается военного предприятия. Это автотранспортное предприятие, гражданские перевозки», – уточнил Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что уже известно о трех пострадавших. На месте «прилета» начался пожар. Под завалами могут быть люди.

«Сейчас работают все наши подразделения ГСЧС, прежде всего, над ликвидацией последствий, над тушением пожара.
Ну а дальше, конечно, будем разбирать завалы и смотреть нет ли там под завалами еще людей», – сказал Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Напомним, 12 ноября первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города. Терехов отметил, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда». Повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома, – подчеркнул Терехов.

Читайте также: РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
