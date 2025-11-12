РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа

Мер Ігор Терехов повідомив подробиці про ранкові удари РФ по Харкову.

За його інформацією, у місті внаслідок ударів двоє постраждалих, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків.

“У Харкові було влучання трьох «Шахедів», були влучання в промислове підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це автотранспортне підприємство – цивільні перевозки“, – уточнив Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих. На місці “прильоту” почалася пожежа. Під завалами можуть бути люди.

“Зараз працюють усі наші підрозділи ДСНС, перш за все, над ліквідацією наслідків, над гасінням пожежі. Ну а далі, звичайно, розбиратимемо завали і дивитися чи немає там під завалами ще людей”, – сказав Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА

Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста. Терехов зазначив, що по центральній частині Харкова вдарили три «Шахеди». Пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки, – додав Терехов.