Live

РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова

Події 08:47   12.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Через обстріли поранені п’ятеро людей.

У м. Дергачі постраждав70-річний чоловік; у с. Юр’ївка Великобурлуцької громади постраждала 70-річна жінка; у сел. Васищеве постраждали 50-річний і 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у м. Куп’янськ 25 жовтня”, – розповів Синєгубов.

Серед озброєння, що летіло на Харківщину:

  • ракета “Іскандер-М”;
  • чотири КАБи;
  • 23 БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто, а в Ізюмському районі окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру.

“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Козача Лопань), ферму (с. Мокра Рокитна), складські споруди (сел. Васищеве); у Лозівському районі пошкоджено підприємство (м. Лозова), електромережі (с. Самійлівка, с. Нове, с. Лиманівка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
12.11.2025, 08:47
Сьогодні 12 листопада 2025: який день в історії
Сьогодні 12 листопада 2025: який день в історії
12.11.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 12 листопада: 35 боїв, пожежі, є поранені
Новини Харкова – головне за 12 листопада: 35 боїв, пожежі, є поранені
12.11.2025, 08:51
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
12.11.2025, 07:19
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 12 листопада – графік
11.11.2025, 22:02
«Якщо Донбас впаде, агресія РФ звернеться до Харкова»: реакція РНБО на паніку
«Якщо Донбас впаде, агресія РФ звернеться до Харкова»: реакція РНБО на паніку
11.11.2025, 21:33

Новини за темою:

09.11.2025
Пошкоджена критична інфраструктура та десятки домів – “прильоти” в Лозовій
09.11.2025
Синєгубов: окупанти атакували шість населених пунктів – що пошкодили
07.11.2025
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
04.11.2025
Фото руйнувань через нічні обстріли передмістя показали у прокуратурі
30.10.2025
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 08:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Через обстріли поранені п’ятеро людей.".