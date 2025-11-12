РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Через обстріли поранені п’ятеро людей.

“У м. Дергачі постраждав70-річний чоловік; у с. Юр’ївка Великобурлуцької громади постраждала 70-річна жінка; у сел. Васищеве постраждали 50-річний і 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у м. Куп’янськ 25 жовтня”, – розповів Синєгубов.

Серед озброєння, що летіло на Харківщину:

ракета “Іскандер-М”;

чотири КАБи;

23 БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто, а в Ізюмському районі окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру.

“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Козача Лопань), ферму (с. Мокра Рокитна), складські споруди (сел. Васищеве); у Лозівському районі пошкоджено підприємство (м. Лозова), електромережі (с. Самійлівка, с. Нове, с. Лиманівка)“, – додав начальник ХОВА.