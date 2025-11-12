РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Через обстріли поранені п’ятеро людей.
“У м. Дергачі постраждав70-річний чоловік; у с. Юр’ївка Великобурлуцької громади постраждала 70-річна жінка; у сел. Васищеве постраждали 50-річний і 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у м. Куп’янськ 25 жовтня”, – розповів Синєгубов.
Серед озброєння, що летіло на Харківщину:
- ракета “Іскандер-М”;
- чотири КАБи;
- 23 БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто, а в Ізюмському районі окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру.
“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Козача Лопань), ферму (с. Мокра Рокитна), складські споруди (сел. Васищеве); у Лозівському районі пошкоджено підприємство (м. Лозова), електромережі (с. Самійлівка, с. Нове, с. Лиманівка)“, – додав начальник ХОВА.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 08:47