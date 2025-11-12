Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС
За даними облуправління ДСНС, протягом доби на Харківщині вирували шість пожеж. Дві з них – почалися внаслідок ворожих обстрілів.
Через “прильоти” горіло в Лозівському районі, уточнили рятувальники.
“Під час обстеження місць ворожих ударів виявлено постраждалих осіб. У селі Юріївка Куп’янського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджено 3 приватних будинки, господарчу споруду та легковий автомобіль. Зазнала поранень 70-річна жінка“, – пишуть пожежники.
А у селищі Васищеве Харківського району окупанти вдарили КАБом по складах. Також через обстріли вибиті вікна, фасади сусідніх будівель та авто. У цьому випадку постраждали троє людей.
