McDonald’s може повернутись на Харківщину? Йдуть переговори за участі Баффета

Голова ХОВА Олег Синєгубов зустрівся зі студентами Харківського національного університету радіоелектроніки. Він відповів на актуальні питання молоді. Говорили, зокрема, й про повернення іноземних компаній, серед яких – мережа McDonald’s.

Синєгубов каже: розмова була відвертою і предметною. Студентів також цікавили питання навчання, безпекова ситуація, перспективи працевлаштування та розвиток економіки.

Голова ХОВА констатує: наразі в регіоні працює 21 заклад вищої освіти.

«Університети, зокрема ХНУРЕ, можуть відігравати ключову роль у відновленні регіону через підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток інновацій, цифрових технологій та наукових розробок для модернізації інфраструктури, промисловості й систем безпеки», – пише він.

Синєгубов акцентує: найголовнішими умовами повернення бізнесу є безпекова складова, доступні кредити, пільгові програми, страхування воєнних ризиків тощо.

«Водночас працюємо над поверненням іноземних компаній до області. Наприклад, за участі Говарда Баффета тривають перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald’s на Харківщині», – розповів голова ХОВА.

Нагадаємо, McDonald’s продовжує відмовлятися від відкриття закладів у Харкові. Компанія зокрема утрималася від пропозиції збудувати ресторани у переходах метрополітену, яку запропонував мер Ігор Терехов. Про це він повідомляв в інтерв’ю виданню «Главком» ще у 2024-му.