McDonald’s может вернуться на Харьковщину? Идут переговоры с участием Баффета
Глава ХОВА Олег Синегубов встретился со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники. Он ответил на актуальные вопросы молодежи. Говорили, в частности, и о возвращении иностранных компаний, среди которых – сеть McDonald’s.
Синегубов говорит: разговор был откровенным и предметным. Студентов также интересовали вопросы обучения, ситуация безопасности, перспективы трудоустройства и развитие экономики.
Глава ХОВА констатирует: сейчас в регионе работает 21 заведение высшего образования.
«Университеты, в частности ХНУРЭ, могут играть ключевую роль в восстановлении региона через подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие инноваций, цифровых технологий и научных разработок для модернизации инфраструктуры, промышленности и систем безопасности», — пишет он.
Синегубов акцентирует: главными условиями возвращения бизнеса является составляющая безопасности, доступные кредиты, льготные программы, страхование военных рисков и т.д.
«В то же время работаем над возвращением иностранных компаний в область. Например, при участии Говарда Баффета продолжаются переговоры по возобновлению работы сети McDonald’s в Харьковской области», — рассказал глава ХОВА.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, McDonald’s продолжает отказываться от открытия заведений в Харькове. Компания, в частности, воздержалась от предложения построить рестораны в переходах метрополитена, которое предложил мэр Игорь Терехов. Об этом он сообщал в интервью изданию «Главком» еще в 2024-м.
Читайте также: Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: МcDonald’s, Олег Синегубов, студенты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «McDonald’s может вернуться на Харьковщину? Идут переговоры с участием Баффета», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 12:43;