McDonald’s может вернуться на Харьковщину? Идут переговоры с участием Баффета

Глава ХОВА Олег Синегубов встретился со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники. Он ответил на актуальные вопросы молодежи. Говорили, в частности, и о возвращении иностранных компаний, среди которых – сеть McDonald’s.

Синегубов говорит: разговор был откровенным и предметным. Студентов также интересовали вопросы обучения, ситуация безопасности, перспективы трудоустройства и развитие экономики.

Глава ХОВА констатирует: сейчас в регионе работает 21 заведение высшего образования.

«Университеты, в частности ХНУРЭ, могут играть ключевую роль в восстановлении региона через подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие инноваций, цифровых технологий и научных разработок для модернизации инфраструктуры, промышленности и систем безопасности», — пишет он.

Синегубов акцентирует: главными условиями возвращения бизнеса является составляющая безопасности, доступные кредиты, льготные программы, страхование военных рисков и т.д.

«В то же время работаем над возвращением иностранных компаний в область. Например, при участии Говарда Баффета продолжаются переговоры по возобновлению работы сети McDonald’s в Харьковской области», — рассказал глава ХОВА.

Напомним, McDonald’s продолжает отказываться от открытия заведений в Харькове. Компания, в частности, воздержалась от предложения построить рестораны в переходах метрополитена, которое предложил мэр Игорь Терехов. Об этом он сообщал в интервью изданию «Главком» еще в 2024-м.