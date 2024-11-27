Терехов предложил МcDonald’s открыть рестораны в переходах метро Харькова

МcDonald’s продолжает отказываться от открытия заведений в Харькове. В том числе компания воздержалась от предложения построить рестораны в переходах метрополитена.

«Я предложил им построить свои рестораны в переходах метрополитена. Это важно не потому, что нечего есть или нет фастфудов — они есть, и не потому, что я люблю бургеры (на самом деле ем я их крайне редко), а потому, что МcDonald’s — это определенная фишка, символ обычной, довоенной жизни города. Но они пока воздерживаются», — рассказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Главком».

Еще одна причина, по его словам, — количество и продолжительность воздушных тревог.

«У меня были переговоры с руководством представительства МcDonald’s в Украине. Предлагал открыться, но они говорят: «Количество воздушных тревог впечатляющее», и так есть на самом деле. Поэтому не видят сегодня экономической целесообразности открытия своих предприятий в Харькове», — сказал мэр.

Он добавил, что горсовет продолжает работать в направлении дифференциации воздушных тревог, цель которой — в том числе положительно повлиять на бизнес.