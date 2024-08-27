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«Самый большой гонорар в жизни» — Жадан написал стих для рекламы McDonald’s

Культура 20:16   27.08.2024
Елена Нагорная
«Самый большой гонорар в жизни» — Жадан написал стих для рекламы McDonald’s

Известный харьковский писатель и музыкант, а с недавних пор еще и военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан получил миллионный гонорар за участие в рекламном ролике McDonald’s и специально написанное для него стихотворение.

Об этом сам Жадан рассказал на своей Facebook-странице. Он отметил, что давно любит McDonald’s, поэтому сразу согласился на предложение написать стихотворение для рекламы компании.

«Сегодня, когда в Харькове рестораны сети закрыты по причинам безопасности, «мак» стал вообще чем-то особенным, ведь ближайшие открытые McDonald’s в Полтаве и Днепре теперь воспринимаются как символ неких островков относительно безопасного тыла — с его ежедневными хлопотами и привычками, напоминающими о нормальной жизни… Приятно видеть, что многим это видео понравилось. Поскольку это действительно немного больше, чем о рекламе», — констатировал Жадан.

Писатель поделился, что получил от McDonald’s самый большой гонорар в своей жизни — миллион гривен. Эти деньги, по словам Жадана, он изначально собирался направить на «что-нибудь благотворительно-волонтерское» и сейчас отдает «в добрые руки на хорошие дела».

 

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный харьковский писатель и музыкант, а с недавних пор еще и военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан получил миллионный гонорар за участие в рекламном ролике McDonald’s и специально написанное для него стихотворение.".