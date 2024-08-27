«Самый большой гонорар в жизни» — Жадан написал стих для рекламы McDonald’s

Известный харьковский писатель и музыкант, а с недавних пор еще и военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан получил миллионный гонорар за участие в рекламном ролике McDonald’s и специально написанное для него стихотворение.

Об этом сам Жадан рассказал на своей Facebook-странице. Он отметил, что давно любит McDonald’s, поэтому сразу согласился на предложение написать стихотворение для рекламы компании.

«Сегодня, когда в Харькове рестораны сети закрыты по причинам безопасности, «мак» стал вообще чем-то особенным, ведь ближайшие открытые McDonald’s в Полтаве и Днепре теперь воспринимаются как символ неких островков относительно безопасного тыла — с его ежедневными хлопотами и привычками, напоминающими о нормальной жизни… Приятно видеть, что многим это видео понравилось. Поскольку это действительно немного больше, чем о рекламе», — констатировал Жадан.

Писатель поделился, что получил от McDonald’s самый большой гонорар в своей жизни — миллион гривен. Эти деньги, по словам Жадана, он изначально собирался направить на «что-нибудь благотворительно-волонтерское» и сейчас отдает «в добрые руки на хорошие дела».