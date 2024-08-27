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«Найбільший гонорар у житті» – Жадан написав вірш для реклами McDonald’s

Культура 20:16   27.08.2024
Олена Нагорна
«Найбільший гонорар у житті» – Жадан написав вірш для реклами McDonald’s

Відомий харківський письменник та музикант, а з недавніх пір ще й військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан отримав мільйонний гонорар за участь у рекламному ролику McDonald’s та спеціально написаний для нього вірш.

Про це сам Жадан розповів на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначив, що давно любить McDonald’s, тож одразу погодився на пропозицію написати вірш для реклами компанії.

«Сьогодні, коли в Харкові ресторани мережі зачинені через безпекові причини, “мак” став узагалі чимось особливим, адже найближчі відкриті McDonald’s у Полтаві та Дніпрі тепер сприймаються як символ таких собі острівців відносно безпечного тилу – з його щоденними клопотами та звичками, що нагадують про нормальне життя… Приємно бачити, що багатьом це відео сподобалось. Оскільки це справді трішки більше, аніж про рекламу», — констатував Жадан.

Письменник поділився, що отримав від McDonald’s найбільший гонорар у своєму житті – мільйон гривень. Ці гроші, за словами Жадана, він від самого початку збирався направити на «щось благодійно-волонтерське» і зараз віддає «в добрі руки на хороші справи».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 20:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський письменник та музикант, а з недавніх пір ще й військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан отримав мільйонний гонорар за участь у рекламному ролику McDonald’s та спеціально написаний для нього вірш.".