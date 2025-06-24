Жадан відреагував на кримінальну справу, що відносно нього відкрили окупанти
Фото: PEN Ukraine
Харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан поділився новиною: проти нього порушили кримінальну справу представники окупаційної адміністрації Харківської області.
“Люблю свою роботу”, – підписав скриншот публікації Жадан у фейсбуці.
Допис про кримінальну справу щодо Жадана так зване “УВД ВГА Харьковской области” опублікувало ще 15 квітня. У ньому письменника називають «идеологическим вдохновителем незаконного вооруженного формирования Украины», звинувачують зокрема в тому, що його онлайн-радіо «Радіо Хартія» дискредитує ЗС РФ, та погрожують довічним тюремним строком.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВГА, новини Харкова, окупація, Сергей Жадан;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 18:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Письменник та музикант, військовослужбовець бригади «Хартія» Сергій Жадан поділився новиною: проти нього порушили кримінальну справу представники окупаційної адміністрації області.".