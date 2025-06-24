Жадан відреагував на кримінальну справу, що відносно нього відкрили окупанти

Харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан поділився новиною: проти нього порушили кримінальну справу представники окупаційної адміністрації Харківської області.

“Люблю свою роботу”, – підписав скриншот публікації Жадан у фейсбуці.

Допис про кримінальну справу щодо Жадана так зване “УВД ВГА Харьковской области” опублікувало ще 15 квітня. У ньому письменника називають «идеологическим вдохновителем незаконного вооруженного формирования Украины», звинувачують зокрема в тому, що його онлайн-радіо «Радіо Хартія» дискредитує ЗС РФ, та погрожують довічним тюремним строком.