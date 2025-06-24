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Жадан відреагував на кримінальну справу, що відносно нього відкрили окупанти

Суспільство 18:36   24.06.2025
Олена Нагорна
Жадан відреагував на кримінальну справу, що відносно нього відкрили окупанти Фото: PEN Ukraine

Харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан поділився новиною: проти нього порушили кримінальну справу представники окупаційної адміністрації Харківської області.

“Люблю свою роботу”, – підписав скриншот публікації Жадан у фейсбуці.

Допис про кримінальну справу щодо Жадана так зване “УВД ВГА Харьковской области” опублікувало ще 15 квітня. У ньому письменника називають «идеологическим вдохновителем незаконного вооруженного формирования Украины», звинувачують зокрема в тому, що його онлайн-радіо «Радіо Хартія» дискредитує ЗС РФ, та погрожують довічним тюремним строком.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 18:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Письменник та музикант, військовослужбовець бригади «Хартія» Сергій Жадан поділився новиною: проти нього порушили кримінальну справу представники окупаційної адміністрації області.".