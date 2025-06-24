«Идеологический вдохновитель НВФ»: оккупанты завели уголовное дело на Жадана
Фото: PEN Ukraine
Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан поделился новостью: в отношении него возбудили уголовное дело представители оккупационной администрации Харьковской области.
“Люблю свою работу”, — подписал скриншот публикации Жадан в Facebook.
Пост об уголовном деле в отношении Жадана так называемое УВД ВГА Харьковской области опубликовало еще 15 апреля. В нем писателя называют “идеологическим вдохновителем незаконного вооружённого формирования Украины”, обвиняют в частности в том, что его онлайн-радио «Радио Хартия» дискредитирует ВС РФ и грозят пожизненным тюремным сроком.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВГА, новости Харькова, окупація, Сергей Жадан;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Писатель и музыкант, военнослужащий бригады «Хартия» Сергей Жадан поделился новостью: в отношении него возбудили уголовное дело представители оккупационной администрации области.".