«Идеологический вдохновитель НВФ»: оккупанты завели уголовное дело на Жадана

Харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан поделился новостью: в отношении него возбудили уголовное дело представители оккупационной администрации Харьковской области.

“Люблю свою работу”, — подписал скриншот публикации Жадан в Facebook.

Пост об уголовном деле в отношении Жадана так называемое УВД ВГА Харьковской области опубликовало еще 15 апреля. В нем писателя называют “идеологическим вдохновителем незаконного вооружённого формирования Украины”, обвиняют в частности в том, что его онлайн-радио «Радио Хартия» дискредитирует ВС РФ и грозят пожизненным тюремным сроком.