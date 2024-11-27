Терехов запропонував МcDonald’s відкрити ресторани в переходах метро Харкова

McDonald’s продовжує відмовлятися від відкриття закладів у Харкові. Компанія зокрема утрималася від пропозиції збудувати ресторани у переходах метрополітену.

“Я запропонував їм побудувати свої ресторани в переходах метрополітену. Це важливо не тому, що нема чого їсти чи немає фастфудів − вони є, і не тому, що я люблю бургери (насправді їм я їх вкрай рідко), а тому, що МcDonald’s − це певна фішка, символ звичайного, довоєнного життя міста. Але вони поки що утримуються”, – розповів мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Главком».

Ще одна причина, за його словами, – кількість і тривалість повітряних тривог.

“Я мав перемовини з керівництвом представництва МcDonald’s в Україні, пропонував відкритися, але вони кажуть: “Кількість повітряних тривог вражаюча”, і так є насправді. Тож не бачать сьогодні економічної доцільності відкриття своїх підприємств у Харкові”, – сказав мер.

Він додав, що міськрада продовжує працювати у напрямку диференціації повітряних тривог, мета якої – у тому числі позитивно вплинути на бізнес.