Live

Майже всі котельні не працюють – Зеленський про ситуацію на Лозівщині

Події 12:50   11.11.2025
Вікторія Яковенко
Майже всі котельні не працюють – Зеленський про ситуацію на Лозівщині Фото: Сергій Зеленський

Про проблеми з теплопостачанням у Лозівській громаді заявив мер Сергій Зеленський. Він пояснює: це сталося через постійні знеструмлення, нестабільну напругу та чергову ворожу атаку по критичній інфраструктурі.

За його даними, наразі опалюють лише лікарні. Ситуація змінюється ледь не кожні 10 хвилин.

«Відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати альтернативне живлення тепловики вимушені в складних фінансових умовах. Питання вирішуємо. Напевно, лише Господь Бог знає якими зусиллями. У фінансовій кризі теплопостачальні підприємства громади опинилися через відсутність гарантованої державної компенсації тарифів та борги населення», – написав Зеленський.

Він додав, що у громаді працюють «пункти незламності». Зеленський звернувся до жителів з проханням допомагати одне одному, особливо мамам з маленькими дітками, важкохворим та самотнім літнім людям.

Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергій Зеленський
Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергій Зеленський
Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергій Зеленський

Нагадаємо, вранці 11 листопада РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Лозівській громаді, повідомляв мер Сергій Зеленський. Внаслідок цього там почалися аварійні відключення світла.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють
На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють
11.11.2025, 13:10
Міг залишити Полтавщину та Харківщину без тепла – чоловікові загрожує довічне
Міг залишити Полтавщину та Харківщину без тепла – чоловікові загрожує довічне
11.11.2025, 10:00
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
Як на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – дані енергетиків
11.11.2025, 10:37
“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці
“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці
11.11.2025, 09:04
Новини Харкова – головне за 11 листопада: чули вибух, Лозівщина без тепла
Новини Харкова – головне за 11 листопада: чули вибух, Лозівщина без тепла
11.11.2025, 13:14
Синєгубов: троє чоловіків поранені через російські обстріли
Синєгубов: троє чоловіків поранені через російські обстріли
11.11.2025, 10:15

Новини за темою:

04.10.2024
Модульні газові котельні передасть Харкову держава – Шмигаль
27.08.2024
Одне термінове питання: Терехов вдруге за тиждень збирає міськраду в Харкові
17.07.2024
Понад два десятки мобільних котелень від ООН встановили на Харківщині
07.06.2024
Про котельні вже домовилися: Шмигаль переконаний, що Харків підготують до зими
09.05.2024
Скільки й якої техніки потрібно Харкову для проходження зими – дані Синєгубова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже всі котельні не працюють – Зеленський про ситуацію на Лозівщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 12:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проблеми з теплопостачанням у Лозівській громаді заявив мер Сергій Зеленський.".