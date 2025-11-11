Майже всі котельні не працюють – Зеленський про ситуацію на Лозівщині

Про проблеми з теплопостачанням у Лозівській громаді заявив мер Сергій Зеленський. Він пояснює: це сталося через постійні знеструмлення, нестабільну напругу та чергову ворожу атаку по критичній інфраструктурі.

За його даними, наразі опалюють лише лікарні. Ситуація змінюється ледь не кожні 10 хвилин.

«Відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати альтернативне живлення тепловики вимушені в складних фінансових умовах. Питання вирішуємо. Напевно, лише Господь Бог знає якими зусиллями. У фінансовій кризі теплопостачальні підприємства громади опинилися через відсутність гарантованої державної компенсації тарифів та борги населення», – написав Зеленський.

Він додав, що у громаді працюють «пункти незламності». Зеленський звернувся до жителів з проханням допомагати одне одному, особливо мамам з маленькими дітками, важкохворим та самотнім літнім людям.

Нагадаємо, вранці 11 листопада РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Лозівській громаді, повідомляв мер Сергій Зеленський. Внаслідок цього там почалися аварійні відключення світла.