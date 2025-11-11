Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине

О проблемах с теплоснабжением в Лозовской громаде заявил мэр Сергей Зеленский. Он объясняет: это произошло из-за постоянного обесточивания, нестабильного напряжения и очередной вражеской атаки по критической инфраструктуре.

По его данным, сейчас отапливают только больницы. Ситуация меняется почти каждые 10 минут.

«Восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать альтернативное питание тепловики вынуждены в сложных финансовых условиях. Вопросы решаем. Наверное, только Господь Бог знает, какими усилиями. В финансовом кризисе теплоснабжающие предприятия громады оказались из-за отсутствия гарантированной государственной компенсации тарифов и долгов населения», — написал Зеленский.

Он добавил, что в громаде работают «пункти незламності». Зеленский обратился к жителям с просьбой помогать друг другу, особенно мамам с маленькими детьми, тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Напомним, утром 11 ноября РФ ударила по критической инфраструктуре в Лозовской громаде, сообщал мэр Сергей Зеленский. Из-за этого там начались аварийные отключения света.