Live

Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине

Происшествия 12:50   11.11.2025
Виктория Яковенко
Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине Фото: Сергей Зеленский

О проблемах с теплоснабжением в Лозовской громаде заявил мэр Сергей Зеленский. Он объясняет: это произошло из-за постоянного обесточивания, нестабильного напряжения и очередной вражеской атаки по критической инфраструктуре.

По его данным, сейчас отапливают только больницы. Ситуация меняется почти каждые 10 минут.

«Восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать альтернативное питание тепловики вынуждены в сложных финансовых условиях. Вопросы решаем. Наверное, только Господь Бог знает, какими усилиями. В финансовом кризисе теплоснабжающие предприятия громады оказались из-за отсутствия гарантированной государственной компенсации тарифов и долгов населения», — написал Зеленский.

Он добавил, что в громаде работают «пункти незламності». Зеленский обратился к жителям с просьбой помогать друг другу, особенно мамам с маленькими детьми, тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергей Зеленский
Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергей Зеленский
Лозовщина без тепла из-за ударов РФ
Фото: Сергей Зеленский

Напомним, утром 11 ноября РФ ударила по критической инфраструктуре в Лозовской громаде, сообщал мэр Сергей Зеленский. Из-за этого там начались аварийные отключения света.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
11.11.2025, 09:04
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
11.11.2025, 07:30
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
11.11.2025, 13:14
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
10.11.2025, 20:45
Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное
Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное
11.11.2025, 10:00
На Харьковщине — аварийные отключения света. Почасовые графики не действуют
На Харьковщине — аварийные отключения света. Почасовые графики не действуют
11.11.2025, 13:10

Новости по теме:

04.10.2024
Модульные газовые котельные передаст Харькову государство – Шмыгаль
27.08.2024
Один срочный вопрос: Терехов второй раз за неделю собирает горсовет в Харькове
17.07.2024
Больше двух десятков мобильных котельных от ООН установили на Харьковщине
07.06.2024
О котельных уже договорились: Шмыгаль убежден, что Харьков подготовят к зиме
09.05.2024
Сколько и какой техники нужно Харькову для прохождения зимы, сообщил Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почти все котельные не работают – Зеленский о ситуации на Лозовщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 12:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проблемах с теплоснабжением в Лозовской громаде заявил мэр Сергей Зеленский.".