Один срочный вопрос: Терехов второй раз за неделю собирает горсовет в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. В повестке дня — всего один вопрос.

«Тридцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва пройдет 28 августа в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 10:00», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.

Напомним, предыдущая сессия горсовета собиралась всего неделю назад — 19 августа.