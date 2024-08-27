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Один срочный вопрос: Терехов второй раз за неделю собирает горсовет в Харькове

Политика 10:04   27.08.2024
Оксана Горун
Один срочный вопрос: Терехов второй раз за неделю собирает горсовет в Харькове Фото: Василий Голосный

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. В повестке дня — всего один вопрос.

«Тридцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва пройдет 28 августа в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 10:00», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.

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Напомним, предыдущая сессия горсовета собиралась всего неделю назад — 19 августа.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. В повестке дня — всего один вопрос".