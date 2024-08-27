Одне термінове питання: Терехов вдруге за тиждень збирає міськраду в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. На порядку денному – лише одне питання.
“Тридцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 серпня в дистанційному режимі.Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – о 10:00“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.
На сайті мерії опублікували порядок денний сесії. У ньому – одне питання та розділ “Різне”. Депутатів терміново збирають, щоб дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Харківської міської територіальної громади модульних газових котелень. Зазначимо, що протягом літа в місті активно встановлюють котельні, які взимку мають замінити розбиті російськими обстрілами ТЕЦ та забезпечити Харків теплом.
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Нагадаємо, попередня сесія міськради збиралася лише тиждень тому – 19 серпня.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. На порядку денному – лише одне питання".