Одне термінове питання: Терехов вдруге за тиждень збирає міськраду в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. На порядку денному – лише одне питання.

“Тридцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 серпня в дистанційному режимі.Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – о 10:00“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

На сайті мерії опублікували порядок денний сесії. У ньому – одне питання та розділ “Різне”. Депутатів терміново збирають, щоб дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Харківської міської територіальної громади модульних газових котелень. Зазначимо, що протягом літа в місті активно встановлюють котельні, які взимку мають замінити розбиті російськими обстрілами ТЕЦ та забезпечити Харків теплом.

Нагадаємо, попередня сесія міськради збиралася лише тиждень тому – 19 серпня.