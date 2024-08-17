Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у понеділок, 19 серпня.

Розпорядження опублікували на сайті Харківської міськради. Сесія відбудеться онлайн, початок – об 11:00. На порядку денному 33 питання та розділ “Різне”.

Серед іншого депутати визначать нових почесних громадян Харкова, внесуть зміни до міського бюджету (а також заслухають бюджетний прогноз на 2025 – 2027 роки), внесуть зміни до структури виконавчих органів міськради та низки програм. Також на порядку денному – земельні та процедурні питання. Список того, що вирішуватимуть на сесії, виглядає наступним чином.