Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Фото: Василий Голосный
Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет в понедельник, 19 августа.
Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия пройдет онлайн, начало — в 11:00. В повестке дня 33 вопроса и раздел «Разное».
Среди прочего депутаты определят новых почетных граждан Харькова, внесут изменения в городской бюджет (а также заслушают бюджетный прогноз на 2025 — 2027 годы), внесут изменения в структуру исполнительных органов горсовета и ряд программ. Также в повестке дня — земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 12:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет в понедельник, 19 августа".