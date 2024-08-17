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Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Политика 12:38   17.08.2024
Оксана Горун
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать Фото: Василий Голосный

Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет в понедельник, 19 августа.

Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия пройдет онлайн, начало — в 11:00. В повестке дня 33 вопроса и раздел «Разное».

Среди прочего депутаты определят новых почетных граждан Харькова, внесут изменения в городской бюджет (а также заслушают бюджетный прогноз на 2025 — 2027 годы), внесут изменения в структуру исполнительных органов горсовета и ряд программ. Также в повестке дня — земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет в понедельник, 19 августа".