Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет в понедельник, 19 августа.

Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия пройдет онлайн, начало — в 11:00. В повестке дня 33 вопроса и раздел «Разное».

Среди прочего депутаты определят новых почетных граждан Харькова, внесут изменения в городской бюджет (а также заслушают бюджетный прогноз на 2025 — 2027 годы), внесут изменения в структуру исполнительных органов горсовета и ряд программ. Также в повестке дня — земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом.