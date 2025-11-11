Live

РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовщины – люди без света, тепла

Происшествия 08:49   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовщины – люди без света, тепла Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Утром 11 ноября мэр Сергей Зеленский сообщил, что РФ ударила по критической инфраструктуре в Лозовской громаде. 

В результате на Лозовщине начались аварийные отключения света. Из-за этого люди остались еще и без теплоснабжения.

«Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение. Объекты водного хозяйства – менее мощные, поэтому есть возможность поддерживать водоснабжение и водоотвод альтернативными источниками питания», – уточнил Зеленский.

Напомним, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв. Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом. Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последнюю информацию о возможных целях публиковали еще ночью.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
