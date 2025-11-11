В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно

Сегодня, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв.

Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом.

Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последняя информация о возможных целях публиковали еще ночью.

По состоянию на 07:30 тревога в Харькове и области продолжается. Информации о новых пусках или угрозах – нет.