Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
В сводке 11 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории вдоль трассы Т-2104 Волчанск-Чугуновка.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись дальше в южной части Волчанска. Также российские блогеры утверждали, что русские войска также продвинулись в центральной части Волчанска, восточнее Зеленого, западнее Синельниково и юго-восточнее Прилипки (все северо-восточнее Харькова)», – отметили аналитики.
Также российские блоггеры передавали, что ВС РФ продвинулись на Великобурлукском направлении вдоль Отрадного, Хатнего и Бологовки. Кроме того, оккупанты заявили о новых «победах» на Купянском направлении.
«Российские блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к автомагистрали Р-07 Купянск-Шевченково на востоке Купянска и юго-западнее Строевки», – пишут в ISW.
И отмечают, что на всех направлениях, кроме Южно-Слобожанского, – ситуация осталась неизменной. А данные врага о якобы успехах российской армии – фейк.
Читайте также: Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 07:19;