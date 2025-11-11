Live

Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW

Украина 07:19   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 11 ноября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что враг смог захватить новые территории вдоль трассы Т-2104 Волчанск-Чугуновка.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись дальше в южной части Волчанска. Также российские блогеры утверждали, что русские войска также продвинулись в центральной части Волчанска, восточнее Зеленого, западнее Синельниково и юго-восточнее Прилипки (все северо-восточнее Харькова)», – отметили аналитики.

Также российские блоггеры передавали, что ВС РФ продвинулись на Великобурлукском направлении вдоль Отрадного, Хатнего и Бологовки. Кроме того, оккупанты заявили о новых «победах» на Купянском направлении.

«Российские блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к автомагистрали Р-07 Купянск-Шевченково на востоке Купянска и юго-западнее Строевки», – пишут в ISW.

И отмечают, что на всех направлениях, кроме Южно-Слобожанского, – ситуация осталась неизменной. А данные врага о якобы успехах российской армии – фейк.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
