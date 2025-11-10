Live

Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»

Фронт 19:48   10.11.2025
Елена Нагорная
Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»

Пересечение российскими военными госграницы в районе села Бологовка Двуречанской громады Купянского района Харьковской области может быть элементом подготовки к новым наступательным операциям, считает командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев.

«Вдоль части линии границы существует так называемая «буферная зона» — около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется рф. Кроме того, враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске», — пишет Немичев.

По его словам, у России есть замысел соединить свои группировки в Волчанске и Двуречной.

«Вышеперечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время», — призывает командир «Кракен».

Напомним, о продвижении российских военных в районе села Бологовка Двуречанской громады Купянского района проект DeepState сообщал 5 ноября.

Читайте также: Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове заработало метро (обновлено)
В Харькове заработало метро (обновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
10.11.2025, 11:55
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
10.11.2025, 13:37
На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция
На Харьковщине застрелили собак, которых выгуливала женщина — полиция
10.11.2025, 14:44
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
10.11.2025, 17:21
Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»
Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»
10.11.2025, 19:48

Новости по теме:

23.08.2025
«Харьков будет всегда Украиной» — Немичев из «Kraken» поздравил с Днем города
24.04.2025
Политолог – о лоббистах Терехова, амбициях Немичева и Фельдмане в «Азове»
31.12.2024
Вернулся воин, которого враг взял в плен во время наступления на Харьков в мае
11.12.2024
Пятерых агентов РФ, проводивших диверсии в Харькове, поймали – Немичев
04.10.2024
Мурал в честь погибших бойцов KRAKEN появился в центре Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 19:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пересечение военными РФ госграницы в районе Бологовки может быть элементом подготовки к новым наступательным операциям, считает командир «Кракена» Константин Немичев.".