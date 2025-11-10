Новый фронт? Укреплять оборону на Харьковщине призвал Немичев из «Кракена»
Пересечение российскими военными госграницы в районе села Бологовка Двуречанской громады Купянского района Харьковской области может быть элементом подготовки к новым наступательным операциям, считает командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев.
«Вдоль части линии границы существует так называемая «буферная зона» — около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется рф. Кроме того, враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске», — пишет Немичев.
По его словам, у России есть замысел соединить свои группировки в Волчанске и Двуречной.
«Вышеперечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время», — призывает командир «Кракен».
Напомним, о продвижении российских военных в районе села Бологовка Двуречанской громады Купянского района проект DeepState сообщал 5 ноября.
Читайте также: Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Константин Немичев, новости Харькова, фронт;
Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 19:48;