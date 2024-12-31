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Вернулся воин, которого враг взял в плен во время наступления на Харьков в мае

Общество 09:20   31.12.2024
Виктория Яковенко
Вернулся воин, которого враг взял в плен во время наступления на Харьков в мае Фото: Константин Немичев

Накануне, 30 декабря, в рамках обмена пленными вернулся украинский боец ​​с позывным «Лысый», которого враг взял в плен во время российского наступления на Харьков в мае 2024 года. Об этом сообщил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.

«Это известие – настоящий подарок для всех нас. Вместе с ним вернулись домой еще 188 воинов, мужественно выдержавших испытание пленом. Поздравляем наших героев с возвращением на Родину! Ваш дух, сила и вера – это наш несокрушимый фундамент. Спасибо каждому, кто приложил усилия к этому обмену. Пусть эти предновогодние чудеса станут началом новых надежд и свершений для всей Украины», – написал Немичев.

Напомним, 189 украинцев освободили из плена РФ в канун Нового года. Новость об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что среди освобожденных двое – гражданские, захваченные в Мариуполе. Остальные – военные. По данным Главного управления разведки Украины, это 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Некоторые из них провели в плену более двух с половиной лет. Освобожденные защитники воевали на Азовстале и в Мариуполе, служили на острове Змеином и охраняли ЧАЭС. Также ГУР сообщил, что среди освобожденных есть воины, защищавшие Украину на Харьковском направлении. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: двое освобожденных – родом с Харьковщины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 30 декабря, в рамках обмена пленными вернулся украинский боец ​​с позывным «Лысый», которого враг взял в плен во время российского наступления на Харьков в мае.".